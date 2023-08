Calcio: Pioli, 'felici di tornare a San Siro, prenderemo energie dai nostri tifosi'

Milano, 25 ago. – (Adnkronos) – "Per noi giocare a San Siro significa essere felici, prendiamo energie dai tifosi. Siamo felicissimi di tornarci e non è una sorpresa che ci siano tanti tifosi. Faremo di tutto per soddisfarli". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino. "I nuovi saranno contenti di giocare a San Siro, saranno impressionati anche se vengono da società importanti -prosegue il tecnico rossonero-. San Siro è San Siro, con tifosi unici, proveranno emozioni che gli rimarranno dentro e che spero gli facciano trarre positività". Pioli si esprime poi in merito alle difficoltà in difesa. "Abbiamo concesso qualcosa di troppo, ma il presupposto non è corretto e se attacchiamo bene non è merito degli attaccanti, ma di chi costruisce l'azione. Stessa cosa in difesa, dipende dalla squadra. Essere equilibrati è una base di partenza importante per una squadra che forse ha una buona capacità realizzata. Non prendere gol potrebbe garantirci risultati importanti".