Calcio: Pioli, 'gara che pesa con il Dortmund, preparati nei dettagli'

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - "A Milanello si sono sentiti dei cori del Borussia Dortmund? Idea nata vedendo le partite del Borussia in casa, è nata pensando all'ambiente che troveremo per abituarci, preparando il match sia dal punto di vista tattico che ambientale, visto che probabi...

Milano, 3 ott. (Adnkronos) – "A Milanello si sono sentiti dei cori del Borussia Dortmund? Idea nata vedendo le partite del Borussia in casa, è nata pensando all'ambiente che troveremo per abituarci, preparando il match sia dal punto di vista tattico che ambientale, visto che probabilmente non sentiranno nemmeno la mia voce. Saranno preparati nei dettagli per domani sera". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli in conferenza alla vigilia della gara di Champions con il Borussia Dortmund.

"Noi andiamo sempre in campo per dare il massimo e vincere la partita. E' una partita importante che pesa, ma poi ci saranno altre 4 partite. Dopo non aver vinto la prima partita, domani sarà una partita importante. Loro in Champions non perdono in casa da novembre 2021. Noi abbiamo grande fiducia e daremo il massimo", ha proseguito il tecnico rossonero che sulla formazione non si sbilancia. "Dove giocherà domani Reijnder? Dipende dal tipo di mezzala che vorrò utilizzare: se cerco una mezzala che si inserisce allora potrebbe giocare Musah davanti alla difesa, altrimenti giocherà Reijnders. Adli partirà dalla panchina? Chi ve l'ha detto? Ho quattro centrocampisti, tre partiranno titolari e uno potrà entrare poi dalla panchina".

Sulla squadra tedesca Pioli ha poi aggiunto: "Loro giocano un calcio offensivo. Giocano sempre con 5 giocatori offensivi. Possono concedere qualcosa, ma dipenderà da noi. Bisognerà essere compatti e intelligenti, oltre a fare le scelte giuste. E' importante arrivare da tre vittorie, ma ora è importante solo domani. Dovremo stare attenti, loro hanno giocatori veloci. Non dobbiamo sbagliare dal punto di vista tecnico. Leao molto sorridente? Leao è sempre così, ma la maggior parte dei miei giocatori sono così. Professionalità assoluta, ma c'è la giusta serenità. Come sta Theo? Sta facendo bene. Abbiamo parlato della posizione che dovrà avere domani in fase di possesso. Dovrà essere bravo a sfruttare gli spazi".