Calcio: Pioli, 'Giroud nuovo leader dopo Ibra? Olivier importante ma Zlatan unico'

Milano, 15 set. – (Adnkronos) – Può essere Giroud il nuovo Ibra come personalità? "Di Zlatan ce n'è uno. E' la squadra che è cresciuta, che ha lavorato in un certo modo. Ci sono dentro giocatori importanti come personalità e Olivier è uno di questi". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia del derby di domani. "Domani sarà un bel derby, da affrontare con convinzione e fiducia, con concentrazione -aggiunge Pioli in conferenza stampa-. Poi vedremo la partita cosa ci dirà. Voglio che il Milan giochi da Milan, con entusiasmo, con passione e cuore, che metta in campo la migliore prestazione possibile. Da domani inizia la vera stagione e noi vogliamo essere protagonisti".