Calcio: Pioli, 'gli infortunati i nostri acquisti di gennaio, l'obiettivo è vincere un titolo'

– (Adnkronos) – "Io rimango convinto della qualità dei miei giocatori, al completo siamo una squadra forte e competitiva per cercare di vincere ogni singola partita, sapendo che il livello si è alzato. I nostri competitor sono molto forti, il Napoli soprattutto sta dimostrando di avere una qualità incredibile. Chiaramente se il Napoli manterrà questo livello credo che farà più di 100 punti e a quel punto bisognerà solo fargli i complimenti, ma io credo che il nostro obiettivo sia quello: spesso mi chiedono del mercato di gennaio, ma il nostro mercato di gennaio sarà recuperare i giocatori infortunati".

Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport al termine dei dieci giorni di ritiro a Dubai.

"Al completo questa squadra è forte: ha le qualità, la volontà e la determinazione per giocarsi tutte le proprie possibilità nelle competizioni in cui siamo ancora in corsa -aggiunge il tecnico rossonero-. Il nostro obiettivo è vincere qualcosa e abbiamo ancora quattro competizioni sulle quali focalizzarci".

Una di queste quattro competizioni è la Champions League: "È la nostra casa – ha aggiunto Pioli – e, se alleni il Milan, non puoi non pensare che l'obiettivo sia quello di tornare protagonisti proprio lì.

Supereremo certi step solo se alzeremo il nostro livello. E così dovrà essere contro il Tottenham". Infine un confronto con il campionato: "Se è più difficile vincere lo scudetto o la Champions? Il campionato lo vince chi lo merita, in Champions invece servono qualità e anche fortuna, che ti aiuta in certi episodi".