Milano, 12 nov. – (Adnkronos) – "Ibra verrà con noi a Dubai, anche se è presto dire che sarà disponibile con la Salernitana il 4 gennaio". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in merito alle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. "È da Dubai in poi che dovrà aumentare i carichi di lavoro, quindi non so dire se sarà disponibile già per Salerno o più tardi…", aggiunge Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina.