Calcio: Pioli, 'il Milan mi mette nelle migliori condizioni per lavorare, io devo dare risposte'

Milano, 6 nov. – (Adnkronos) – "Penso al presente e a lavorare giorno per giorno. Il club mi sta mettendo nelle migliori condizioni possibili per lavorare bene, poi io devo dare risposte con i risultati che devono migliorare". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli, al microfono di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League con il Psg, in merito al delicato momento della sua squadra.