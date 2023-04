Calcio: Pioli, 'il Napoli è la squadra che ha segnato di più in Champions ma siamo pronti'

Milano, 11 apr. - (Adnkronos) - "Il Napoli è la squadra che ha fatto più gol in Champions League e che ha vinto più partite dopo il Bayern Monaco ma ci siamo preparati bene e siamo pronti. Entrambe siamo squadre forti e daremo il massimo. Siamo rimasti in otto e sono tutte ...

Milano, 11 apr. – (Adnkronos) – "Il Napoli è la squadra che ha fatto più gol in Champions League e che ha vinto più partite dopo il Bayern Monaco ma ci siamo preparati bene e siamo pronti. Entrambe siamo squadre forti e daremo il massimo. Siamo rimasti in otto e sono tutte forti". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli.