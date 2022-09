Calcio: Pioli, 'in bocca al lupo a Ferrieri Caputi, mi auguro di vedere arbitri più sereni'

Milano, 30 set. – (Adnkronos) – "Io protesto sempre poco… Non è vero (ride, ndr). Credo che bisogna avere grande rispetto. Il Var fa scendere in campo con più serenità, perché sanno che sono coperti; si può sbagliare ma sapere che se commetti un errore c'è che ti supporta aiuta.

Mi auguro di vedere arbitri più sereni. Faccio un grande in bocca al lupo all'arbitro Ferrieri Caputi". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Empoli, in merito all'esordio, previsto per domenica in Sassuolo-Salernitana, di Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna in Serie A.