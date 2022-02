Calcio: Pioli, 'Kessié è un titolare, convinto delle sue qualità tecniche e morali'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "Kessié è un titolare del Milan. Ha fatto delle prestazioni super nelle ultime gare e sono convinto che, con le sue qualità tecniche e morali, possa esprimere il massimo della potenzialità ottenendo grandi risultati. Deve continuare così".

Lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria, a proposito del rendimento del centrocampista ivoriano Frank Kessié, di rientro dalla Coppa d'Africa e fischiato dai tifosi perché sottotono nelle ultime uscite. Kessié è in scadenza di contratto con il Milan a fine stagione e al momento sembra lontano un accordo per il rinnovo.