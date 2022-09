Calcio: Pioli, 'Krunic recuperato, Rebic e Origi non ci saranno, De Ketelaere può fare la punta'

Milano, 13 set. – (Adnkronos) – "In tutte le partite mando in campo il Milan migliore, la gara di domani è importante ma non ancora decisiva perché poi ci sono altri match da disputare. La squadra sta bene, in Champions abbiamo meno giocatori perché i nuovi non sono in lista e Rebic e Origi non ci saranno: per il belga non siamo preoccupati ma dispiaciuti, spero posso tornare disponibile dopo la sosta.

Krunic invece è recuperato. Domani giocheremo con assoluta determinazione". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Dinamo Zagabria.

Un possibile soluzione per far rifiatare Giroud potrebbe essere, vista l’emergenza in attacco, quella di schierare De Ketelaere: "Olivier è contento di giocare sempre, però De Ketelaere può fare quel ruolo seppur con caratteristiche diverse. Se ci fosse necessità sarebbe una buona soluzione.

Tornare sul mercato a gennaio in attacco? Da qui a gennaio c’è ancora tanto tempo", aggiunge il tecnico rossonero.