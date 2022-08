Calcio: Pioli, 'la squadra ha lo stesso spirito dell'anno scorso

Milano, 12 ago. – (Adnkronos) – "E' un Milan forte perché ho rivisto nei giocatori gli stessi occhi e lo stesso spirito dello scorso anno. Nessuno di noi ha raggiunto il massimo livello, è un Milan in crescita". Così l'allenatore del Milan campione d'Italia in carica, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Udinese, anticipo della prima giornata di Serie A, in programma a San Siro di fronte ad uno stadio pieno.

"E' un grande risultato avere San Siro pieno -sottolinea Pioli-, c'è un entusiasmo che dobbiamo coltivare e dal quale dobbiamo trarre molta energia. Azzeriamo la classifica, ma partiamo con la consapevolezza di quello che siamo. Partiamo dal nostro modo di stare in campo, dall'energia e dalla voglia di cominciare bene".