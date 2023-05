Calcio: Pioli, 'Leao dovrebbe esserci con l'Inter, con lo Spezia servono lucidità e determinazione'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – "Domani sarà una gara pesante per il campionato e per la preparazione del match di ritorno con l'Inter". Lo ha detto Stefano Pioli a MilanTv, alla vigilia della sfida con lo Spezia. "Servono lucidità e determinazione: il campionato è alle battute finali, domani sarà molto importante. In testa c'è anche la Champions. Per preparare al meglio la gara di ritorno dovremo giocare bene domani. Lo Spezia? Cammino strano. Ho seguito le ultime partite e meritava di più per il gioco espresso. Anche per loro sarà partita delicata visto che sono in zona retrocessione. Ci aspettiamo un avversario molto attento, determinato e concreto, così come dovremo esserlo noi", ha aggiunto Pioli.

"Sto valutando tutte le situazioni in ottica turnover. La squadra sta bene. Credo che ora, al di là della condizione fisica, le ultime partite si giocheranno molto con la testa ed il cuore. È su questo che dobbiamo puntare. Bennacer? Gli facciamo gli auguri. L'infortunio non ci voleva, sia per la delicatezza del problema che per il momento della stagione, ma sono i rischi del nostro lavoro. Isma è forte mentalmente: supererà il momento e tornerà più forte di prima. Ora per noi è il momento cruciale, i prossimi quattro giorni sono decisivi per la nostra stagione. Ho sempre detto che i bilanci si fanno alla fine e ci stiamo avvicinando al finale", ha spiegato il tecnico rossonero.

"Non sono e non siamo soddisfatti della prestazione dell'andata e del risultato del derby d'andata, ma ora dobbiamo concentraci sul campionato. Dobbiamo vincere le prossime 4 partite per arrivare nei primi quattro posti. Ribaltare il risultato al ritorno? Noi dobbiamo pensare a vincere la partita, abbiamo le qualità e le potenzialità per farlo se giochiamo molto più vicini al nostro secondo tempo, in cui la partita è stata più equilibrata. Per riuscirci, però, servirà crederci fino alla fine e fare una prestazione molto vicina ad una perfetta", ha concluso Pioli.