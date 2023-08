Calcio: Pioli, 'Leao sempre più continuo, vorrei qualche corsa in meno'

Milano, 25 ago. - (Adnkronos) - "Leao in crescita? Lo sta dimostrando da più anni, in campo soprattutto. Sta lavorando in modo continuo e positivo. Vorrei facesse qualche corsa in meno e che prendesse posizione subito". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conf...

Milano, 25 ago. – (Adnkronos) – "Leao in crescita? Lo sta dimostrando da più anni, in campo soprattutto. Sta lavorando in modo continuo e positivo. Vorrei facesse qualche corsa in meno e che prendesse posizione subito". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino in campionato. "Romero sta facendo molto bene, mi sta sorprendendo ed è un giocatore che rientra nelle possibilità di scelta in attacco. È un giocatore pronto per giocare, sono contento di lui", aggiunge Pioli che in merito a chi sarà il vice Theo Hernandez spiega: "Bartesaghi è interessante, quando non sarà con noi andrà con la Primavera. Come vice Theo ci sono anche Calabria e Florenzi, abbiamo le situazioni interne in caso di assenza di Theo".