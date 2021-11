Calcio: Pioli, 'Maignan domani gioca, Tomori torna mercoledì'

Milano, 27 nov. – (Adnkronos) – Maignan sta bene, ha cominciato a lavorare con la squadra da una settimana. È pronto, ha accelerato tantissimo perché ha una grandissima mentalità: sta bene e giocherà lui domani. Tatarusanu ha fatto bene il suo dovere, non avevo dubbi, ma domani torna Mike.

Tomori sta molto meglio, ma non sarà convocato per domani: tornerà mercoledì prossimo. Come sta Leao? Sta bene, è disponibile per giocare domani". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo.