Calcio: Pioli, 'Maignan? Non dovrebbe star fuori a lungo'

Milano, 22 set. – (Adnkronos) – "Maignan sta meglio, ha avuto solo un affaticamento. Vediamo, è un'evoluzione che va seguita giorno per giorno, ma la sensazione è che non sarà un infortunio lungo". Lo dice l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona. "Per quanto riguarda Kalulu c'è una piccola lesione e quindi per le prossime tre partite non ci sarà", aggiunge Pioli.