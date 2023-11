Calcio: Pioli, 'match con il Psg primo bivio della stagione, serve prestazione all'altezza'

Milano, 6 nov. – (Adnkronos) – Il match di domani è il primo bivio della stagione? "Sicuramente sì per la Champions League. Il campionato, invece, è molto lungo. Per la Champions è il primo bivio e vogliamo fare una prestazione all'altezza". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match di Champions League contro il Psg a San Siro. "Voglio vedere in campo il Milan che conosco che sa mettere in campo le proprie idee, con coraggio e fiducia -aggiunge il tecnico rossonero al microfono di Sky Sport-. L'ostacolo è grandissimo, il Psg può vincere la Champions League. Adesso è una squadra in tutto e per tutto con grandi giocatori, noi proveremo a giocarci le nostre carte". I rossoneri torneranno al 4-3-3 dopo il cambio di modulo visto con l'Udinese. "Quello che ho proposto sabato alla squadra non ha funzionato. Nel nostro sistema di gioco dovremo capire cosa farà il Psg senza palla. Loro all'andata hanno messo Hakimi a tutto campo su Musah. In base alle loro scelte dovremo essere bravi a muoverci. Loftus Cheek sta meglio, ma non so se ha i 90 minuti nelle gambe. Credo possa giocare un minutaggio sufficiente per essere disponibile, ma non completo".