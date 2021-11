Calcio: Pioli, 'Messias? La sua non è una favola, è qui per dimostrare che può stare nel Milan'

Milano, 27 nov. – (Adnkronos) – "Messias ha dimostrato nello spezzone a Madrid e in tutti gli allenamenti di essere un giocatore di qualità. È una bella storia, ma non una favola: è qui per dimostrare che può stare con noi. All'inizio ha faticato un po' per gli infortuni, ma ora sta bene".

Così l'allenatore Stefano Pioli su Junior Messias, match winner contro l'Atletico Madrid in Champions League. "Oggi ho fatto rivedere il suo gol alla squadra: bisogna fare bene le cose semplici come ha fatto lui", aggiunge Pioli in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Sassuolo.