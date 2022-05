Milano, 7 mag. – (Adnkronos) – 'Milan in testa: la migliore delle peggiori'. Le ha dato fastidio questo titolo? "Ho letto e non mi è piaciuto, ma fa niente. C'è qualcuno che critica ancora Ancelotti, quindi è permesso tutto…". Così l'allenatore del Milan capolista, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona.