Calcio: Pioli, 'Napoli forte ma vogliamo andare avanti in Champions'

Milano, 17 mar. (Adnkronos) – "Il sorteggio di Champions? Ci stavamo allenando. Qualsiasi avversario sarebbe stato difficile. Siamo ai quarti, sono tutti forti. Vogliamo andare avanti. Il Napoli è forte, sta dominando in campionato, ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli alla vigilia della sfida di campionato con l'Udinese, parlando del sorteggio di Champions che vedrà i rossoneri affrontare il Napoli di Spalletti. " Saremo lì con merito, motivazione e ambizione: vogliamo passare il turno. Se ho sentito Spalletti? Non credo che mi scriverà. Ho un ottimo rapporto con lui. Ci incontreremo prima in campionato. Il campionato è diverso dalla Champions. Ora pensiamo al campionato visto che arriviamo da una sconfitta e un pareggio", ha aggiunto Pioli.