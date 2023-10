Calcio: Pioli, 'non sono presuntuoso ma convinto di quello che faccio'

Milano, 28 ott. – (Adnkronos) – "Io sono convinto di quello che faccio, mi preparo, studio, vedo, mi aggiorno, conosco bene i miei giocatori e cerco di dare convinzione ai miei giocatori. Se sono convinto io divento credibile agli occhi dei miei giocatori e diventano convinti anche loro. Passo per presuntuoso? Non credo di esserlo ma non è che posso convincere tutti, non è neanche il mio obiettivo. Io devo pensare ai miei giocatori. Io penso a mettere in campo la migliore squadra possibile con le migliori idee possibili per poter vincere la prossima partita". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli.

"Non è tutto da rifare come può sembrare, ma dobbiamo migliorare le piccole situazioni che, a livello di Champions League pesano di più, soprattutto in un girone non so quante volte più difficile di quello dell'anno scorso. Col Psg dobbiamo vincere in casa, sarà uno spartiacque determinante. Vedo una squadra consapevole e volenterosa".