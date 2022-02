Calcio: Pioli, 'potevamo chiudere prima il match ma completata al meglio settimana importante'

Milano, 13 feb. – (Adnkronos) – "Dobbiamo nutrirci di questo entusiasmo della gente. Siamo stati bravi a creare l'ambiente giusto, è bene assorbire l'energia che ci danno i tifosi. Qualche pausa te la devi concedere, non si può giocare sempre a mille all'ora e oggi l'abbiamo gestita bene.

Potevamo chiuderla prima, ma abbiamo completato una settimana positiva e importante". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli dopo la vittoria per 1-0 sulla Sampdoria che permette ai rossoneri di portarsi in vetta alla classifica con un punto di vantaggio sull'Inter che però deve recuperare una partita.

"Ora si respira un'aria positiva, c'è grande fiducia e convinzione -aggiunge Pioli a Dazn-. Sappiamo benissimo cosa poteva succedere con un risultato diverso nel derby.

Sappiamo che non possiamo mollare nulla, anche perché per ora abbiamo ottenuto solo due punti in più rispetto all'annata passata. Cerchiamo di far crescere sempre il nostro livello".