Calcio: Pioli, 'problema infortuni? Calendari troppo compressi, bisogna fare qualcosa'

Milano, 24 nov. – (Adnkronos) – "Bisogna far qualcosa affinché il calendario venga più diluito. Un calendario compresso fa male alla salute dei giocatori e allo spettacolo". Lo dice l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina."Gli infortuni non stanno capitando solo a noi , le nazionali non ci stanno danno una mano -aggiunge Pioli-. L'unico cruccio che ho è che non siamo riusciti ad abbassare il numero di infortunati ma siamo rimasti in media con quelli degli altri anni del Milan. Noi cerchiamo di migliorare per diminuirli: domani recuperiamo Loftus-Cheek, Pulisic e Calabria. Bennacer? Il recupero sta procedendo bene".