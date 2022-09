Milano, 30 set. – (Adnkronos) – "Mi è piaciuta la squadra in questi due giorni. Rebic sarà convocato, sta bene. Origi sta recuperando, ma non sarà convocato. Gli altri ci saranno, Theo e Maignan chiaramente no". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida trasferta di Empoli.