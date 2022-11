Milano, 12 nov. – (Adnkronos) – "Ringrazio Gazidis e gli auguro il meglio per la sua vita. Furlani darà continuità al progetto, lo conosciamo perché era già con noi". L'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina, si esprime così in merito all'addio del Ceo Ivan Gazidis, sostituito da Giorgio Furlani.