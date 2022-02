Calcio: Pioli, 'rinnovo Theo Hernandez bellissimo segnale'

Milano, 12 feb. – (Adnkronos) – "È un bellissimo segnale di un club che ha una visione per il presente e per il futuro". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in merito al prolungamento di contratto del terzino sinistro Theo Hernandez fino al 30 giugno 2026.

"E' un segnale importante per tutto l'ambiente -aggiunge Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria-. E' bello avere giocatori che sentono questo senso di appartenenza e un club che vuole tornare ai massimi livelli".