Calcio: Pioli, 'sappiamo quanto è forte Osimhen ma non cambieremo il nostro modo di giocare'

Napoli, 17 apr. – (Adnkronos) – "Teniamo sempre in considerazione le caratteristiche dei nostri avversari e soprattutto quelle di uno forte come Osimhen. Ma noi abbiamo il nostro modo di giocare e non lo cambieremo. Con il Napoli bisogna saper leggere i momenti delle partite". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Napoli. "In ogni partita abbiamo interpretato situazioni in modo diverso, sia noi che loro. Il Napoli è stato diverso a San Siro, domani può essere che cambierà ancora", aggiunge Pioli.