Calcio: Pioli, 'se Ibra torna sarà una risorsa'

Milano, 24 nov. – (Adnkronos) – "Se ho sentito Ibra? No, so che sta parlando con la proprietà in prima persona, se dovesse tornare al Milan sarà una risorsa". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa di vigilia del match con la Fiorentina, in merito ad un ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel club rossonero."Devo assolutamente restare concentrato su quello che stiamo facendo -prosegue Pioli-. Abbiamo sempre lavorato non per cercare un colpevole, ma per trovare delle soluzioni. Il mio futuro è incerto come quello di tutti gli allenatori. So benissimo cosa può succedere, vado avanti con le mie idee e cerchiamo di fare il meglio. La squadra non ha perso lo spirito".