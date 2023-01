Milano, 28 gen. - (Adnkronos) - "Credo di conoscere bene i miei giocatori e di sapere cosa serve per stimolarli. Chiaro che se hanno sbagliato tante scelte il responsabile sono io e quindi ho cercato di essere più chiaro, più semplice e più diretto in questi giorni". C...

Milano, 28 gen.

– (Adnkronos) – "Credo di conoscere bene i miei giocatori e di sapere cosa serve per stimolarli. Chiaro che se hanno sbagliato tante scelte il responsabile sono io e quindi ho cercato di essere più chiaro, più semplice e più diretto in questi giorni". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo, in merito al momento negativo della propria squadra.