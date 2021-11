Milano, 27 nov. – (Adnkronos) – "Con la società abbiamo gli stessi obiettivi, ambizioni e motivazioni. Vogliamo portare il Milan nelle posizioni che merita sia in Italia che in Europa. È un percorso in continua crescita, vogliamo migliorare la squadra con giocatori adatti al nostro tipo di gioco e di prospettiva".

Lo dice il tecnico rossonero Stefano Pioli all'indomani dell'ufficialità del suo rinnovo di contratto.