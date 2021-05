Calcio: Pirlo, 'Buffon un monumento del calcio, Danilo mi ha impressionato'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – "Buffon è un monumento del calcio, una perdita non solo per la Juventus, ma per tutto il calcio. Ho avuto la fortuna di stare con lui da quando ho 15 anni: per me è ancora più ammirevole vederlo tutti i giorni con la voglia di un ragazzino".

Queste le parole dell'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna, in merito all'addio di Gianluigi Buffon che dalla prossima stagione non vestirà più la maglia bianconera. Pirlo ha parlato anche dei giocatori che più lo hanno impressionato in questa prima stagione da tecnico, uno su tutti in particolare: "devo dire che quando ho visto Danilo dal vivo ho subito capito cosa volevo da lui -racconta il tecnico – gli ho sempre dato grande fiducia".