Calcio: Pjanic, 'non ha senso esonerare Allegri, lui sa come uscire da questa crisi'

Roma, 21 set. – (Adnkronos) – "Adesso non ha senso cambiare allenatore, le somme si tirano a fine stagione. La squadra può riuscire a ribaltare tutto, ma si devono mettere tutti in discussione". Così l'ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic in merito al delicato momento della squadra bianconera, senza vittorie dalla fine di agosto.

"Ora serve compattezza tra club, allenatore, squadra e tifosi -aggiunge a 'Tuttosport' il 32enne bosniaco, che ora gioca negli Emirati Arabi, nello Sharjah-. Nessuno può essere soddisfatto, a partire dai calciatori. Ma anche Allegri e il suo staff staranno facendo delle riflessioni per svoltare. Il campionato è equilibrato, può succedere ancora di tutto. Fidatevi di me, Allegri sa come si esce da queste crisi".

"Le assenze di Pogba, Chiesa e Di Maria pesano: i big condizionano gli avversari.

Il regista ha un ruolo chiave con Allegri: Paredes deve prendersi dei rischi", conclude Pjanic.