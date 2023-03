Calcio: Pjanic, 'vedrei bene Conte in tutte le big di A ma non alla Juve'

Torino, 29 mar. - (Adnkronos) - "Conte è un allenatore di grande spessore, lo vedrei bene in tutte le big italiane, ma non alla Juventus". Così l'ex centrocampista bianconero Miralem Pjanic, in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' in merito al futuro...

Torino, 29 mar. – (Adnkronos) – "Conte è un allenatore di grande spessore, lo vedrei bene in tutte le big italiane, ma non alla Juventus". Così l'ex centrocampista bianconero Miralem Pjanic, in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' in merito al futuro dell'ormai ex tecnico del Tottenham: "Le offerte sicuramente non gli mancheranno, ma uno come Allegri, se fossi un dirigente, lo vorrei sempre. Sta sul pezzo e non si lamenta mai, nemmeno in un anno come questo dove è successo di tutto. È un grandissimo allenatore", aggiunge il 32enne bosniaco.