Roma, 26 nov. (Adnkronos) – Sorteggio non fortunato per l'Italia di Roberto Mancini nei play off per la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Gli azzurri sono stati inseriti nel groppo C lo stesso del Portogallo di Cristiano Ronaldo, l'altra testa di serie, che potrebbero incontrare nella finale per il posto al mondiale.