Nyon, 2 ago. – (Adnkronos) – La Fiorentina affronterà la vincente tra gli olandesi del Twente (4° nell'ultima Eredivisie) e i serbi del Cukaricki nel playoff di Conference League. Partite in programma il 18 e il 25 agosto, andata in casa per i viola e ritorno in trasferta.

La vincente avanza alla fase a gironi.