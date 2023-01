Home > Askanews > Calcio plusvalenze, alla Juve tolti 15 punti: ricorso in arrivo Calcio plusvalenze, alla Juve tolti 15 punti: ricorso in arrivo

Milano, 21 gen. (askanews) – La Corte d’Appello della Federcalcio italiana ha inflitto 15 punti di penalizzazione in classifica alla Juventus per il caso delle plusvalenze false, una decisione a cui la squadra ha già fatto sapere che farà ricorso. Tutti gli altri club sono stati prosciolti. Per i legali della Juve c’è stata “una disparità di trattamento”, da qui il ricorso al Coni, ultimo grado della giustizia sportiva. Stabilito anche il divieto ricoprire incarichi ufficiali dagli 8 ai 30 mesi ad alcuni membri di staff e ex dirigenza fra cui Andrea Agnelli e Pavel Nedved. Tolti i 15 punti, la Juve scivola in decima posizione in classifica. “Dobbiamo continuare a fare il nostro dovere perché la sentenza definitiva arriverà tra due mesi e non dovremo avere rimpianti per non aver fatto quello che dovevamo fare”, ha commentato l’allenatore della squadra Allegri.

