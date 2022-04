Calcio: Pochettino, 'io e Mbappè al Psg nella prossima stagione'

Parigi, 28 apr. (Adnkronos) – Il tecnico del Paris St Germain Mauricio Pochettino ha affermato che sia lui che Kylian Mbappe' saranno al club "al 100%" la prossima stagione. Il futuro di Pochettino è stato oggetto di speculazioni da quando la squadra francese è uscita dalla Champions League negli ottavi di finale e nonostante la vittoria del titolo della Ligue 1 lo scorso fine settimana non si è smesso di parlare della sua posizione.

Il manager del Tottenham Antonio Conte è stato fortemente associato alla sostituzione dell'argentino al Parco dei Principi dai media francesi e spagnoli questa settimana. L'attaccante francese Mbappe è in scadenza di contratto a luglio e si parla di un trasferimento al Real Madrid. Pochettino, tuttavia, ha detto che allo stato attuale si aspetta che entrambi siano a Parigi la prossima stagione. Alla domanda in conferenza stampa quali fossero le probabilità che lui e Mbappé fossero al club la prossima stagione, ha risposto: "100% in entrambi i casi".

Pochettino, che si pensava fosse in corsa per il Manchester United prima che Erik ten Hag fosse nominato, in seguito ha aggiunto: "È così che mi sento oggi. Questo è quello che posso dirti oggi. Non posso dire nient'altro. È così che mi sento in questo momento. Questo è il calcio e non sappiamo mai cosa potrebbe succedere. Ma devo rispondere alla domanda in base a come mi sento oggi. Ed è quello che ho fatto".

Pochettino ha rivelato che non ci sono stati colloqui formali sul suo futuro con la dirigenza del Psg. "Non ci sono stati colloqui concreti, al di là di ciò che è normale in termini di piani e di ciò che abbiamo fatto finora", ha affermato. "Abbiamo una relazione naturale. Comunichiamo a seconda delle circostanze del momento, ma il rapporto e la comunicazione sono buoni. Continuiamo a lavorare sodo, non solo pensando al presente, ma anche con la responsabilità in questo lavoro che è pensare al futuro.

Quindi è quello che stiamo facendo".