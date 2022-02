Calcio: Pochettino, 'vogliamo avvicinarci al sogno Champions, massimo rispetto per il Real'

Parigi, 14 feb. – (Adnkronos) – "Vogliamo avvicinarci al nostro sogno che è quello di vincere la Champions League". Così l'allenatore del Paris Saint Germain Mauricio Pochettino in conferenza stampa alla vigilia del match d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid.

"Non credo che ci sia più pressione da una parte che dall'altra, noi rispettiamo il Real Madrid perché è uno dei club più grandi al mondo -aggiunge l'ex tecnico del Tottenham-. La loro storia in Champions parla da sé: non si tratta di avere determinati giocatori o allenatori, ma è una questione di forza del club. In questa sfida non ci sono favoriti: potrebbe benissimo essere una finale di Champions League. Il Psg aspetta di vincere questo titolo da più di 50 anni, quindi ce la giochiamo.

Ma noi siamo degli aspiranti alla vittoria, chi ha l'abitudine a vincere è di fronte a noi".

Pochettino spiega poi quale deve essere l'atteggiamento della squadra, prima di commentare le condizioni di alcuni singoli: "Dovremo avere le idee chiare e non fare passi indietro, rimanendo convinti di essere sulla strada giusta. Sappiamo di avere talento. E sappiamo anche che i nostri tifosi saranno con noi, questo è molto importante. Come sta Messi? Queste sono serate importanti e Leo sta facendo bene, può dare tanto sia a livello individuale che per la squadra".

Infine, inevitabilmente, si è parlato dell'alternanza in porta tra Donnarumma e Keylor Navas. Non è ancora chiaro chi giocherà contro il Real: "Seguiamo questo criterio da sette mesi e mi sembra che vada bene così e questo perché abbiamo due grandi portieri. Finora ha funzionato", conclude l'allenatore del Psg.