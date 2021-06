Roma, 10 giu. – (Adnkronos) – "Non ci sono state proposte concrete per il rinnovo". Così il centrocampista del Manchester United Paul Pogba in merito al suo contratto con il Manchester United che scade nel giugno 2022. "Contatti con il Psg? Ho un agente che si occupa di tutto questo", taglia corto l'ex giocatore della Juventus.