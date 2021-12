Napoli, 23 dic. – (Adnkronos) – "Perdere così fa male, visto che abbiamo provato a vincerla in tutti i modi ma non siamo finiti e lo dimostreremo". Così su Instagram l'attaccante del Napoli Matteo Politano all'indomani del ko in casa contro lo Spezia che allontana gli azzurri dalla vetta della Serie A.