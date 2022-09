Calcio: Potter, 'orgoglioso ed entusiasta di rappresentare il Chelsea'

Londra, 8 set. – (Adnkronos) – "Sono incredibilmente orgoglioso ed entusiasta di rappresentare il Chelsea, una fantastica squadra, Sono felicissimo di lavorare con la nuova proprietà e non vedo l'ora di incontrare e lavorare con la squadra. Voglio rendere orgogliosi i nostri tifosi, sviluppando una squadra e una cultura di cui possano andare fieri".

Queste le prime parole di Graham Potter da allenatore del Chelsea al sito ufficiale dei Blues. Potter chiude con un ringraziamento al suo ex club: il Brighton. "Voglio ringraziare sinceramente il mio ex club per avermi concesso questa opportunità, in particolare Tony Bloom e tutti i giocatori, lo staff e i tifosi".