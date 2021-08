Liverpool, 21 ago. (Adnkronos) – Il Liverpool resta a punteggio pieno in vetta alla Premier League dopo le prime due giornate. I reds replicano il successo sul campo del Norwich, superando in casa per 2-0 il Burnley e mantenendo ancora la porta inviolata.

Per la squadra di Klopp in gol Jota al 18' e Mane al 69'. Secondo ko di fila invece per il Burnley che resta in fondo alla classifica.