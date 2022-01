Manchester, 3 gen. -(Adnkronos) – I tifosi del Manchester United sono tra i primi tifosi di calcio ad essere legalmente autorizzati a stare in piedi mentre guardano una partita di Premier League dopo quasi trent'anni. Il primo test per la cosiddetta “safe standing” è stato messo in atto per la gara tra i Red Devils e il Wolverhampton all’Old Trafford.

Per la sfida con i Wolves sono stati previsti 1.519 posti in piedi per i tifosi locali, oltre a 571 per i tifosi in trasferta.