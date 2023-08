Calcio: Premier League, in quota City favorito nel big match con il Newcastle

Roma, 18 ago. – (Adnkronos) – Dopo la vittoria della Supercoppa Europea contro il Siviglia, il Manchester City farà sabato sera il suo esordio stagionale casalingo contro un Newcastle autore di una manita nell’esordio di Premier League contro l’Aston Villa. Sarà un incrocio speciale tra Sandro Tonali, già in rete alla prima, e Pep Guardiola, entrambi con un passato nel centrocampo del Brescia. Proprio la squadra del tecnico catalano, parte favorita a 1,67 sia per gli esperti di Newgioco che per quelli di Goldbet contro il colpo esterno dei Magpies proposto tra 4,70 e 4,90. Oscilla tra 4,10 e 4,15 il segno «X». Previsto grande spettacolo all’Etihad, con l’Over 2.5 nettamente avanti, a 1,65, sull’Under 2.5 dato a 2,10. Per quanto riguarda invece i protagonisti del match, il pericolo numero uno per la difesa ospite è Erling Haaland, già a segno due volte all’esordio: una rete del bomber norvegese si gioca a 1,80, quota che sale a 5,05 in casa di nuova doppia marcatura, mentre il bis di Sandro Tonali vale 10 volte la posta.