Calcio: Premier League, Klopp squalificato per una giornata dopo frasi contro arbitro Tierney

Londra, 18 mag. – (Adnkronos) – L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp è stato squalificato per una giornata (non sarà in panchina contro l'Aston Villa il prossimo weekend) e multato di 75mila sterline, per le frasi pronunciate contro l'arbitro Paul Tierney, al termine della sfida vinta dai Reds contro il Tottenham lo scorso 30 aprile. Il tedesco aveva accusato il direttore di gara di avergli rivolto "parole sbagliate" a fine partita, quando lo ha ammonito per l'esultanza esagerata.