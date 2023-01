Manchester, 14 gen. -(Adnkronos) - Va allo United il derby di Manchester, anticipo della 19/a giornata di Premier League. La squadra di Ten Hag si impone 2-1 sul City in rimonta. I 'citizens' passano in vantaggio con Graelish al 60' ma i Red Devils replicano con Fernandes e Rashford, ...

-(Adnkronos) – Va allo United il derby di Manchester, anticipo della 19/a giornata di Premier League. La squadra di Ten Hag si impone 2-1 sul City in rimonta. I 'citizens' passano in vantaggio con Graelish al 60' ma i Red Devils replicano con Fernandes e Rashford, a segno al 78' e all'82'. In classifica l'Arsenal è sempre al comando con 44 punti, 5 in più del City e 6 dello United, in più i 'Gunners' hanno giocato una partita in meno.