Calcio: Premier League, Manchester United-Everton 2-0

Manchester, 8 apr. -(Adnkronos) – Seconda vittoria in tre giorni per il Manchester United che batte 2-0 l'Everton a Old Trafford in un match della 30/a giornata di Premier League. Per i Red Devils a segno McTominay al 36' e Martial al 71'. Lo United sale a quota 56 e resta solo al terzo posto, a +3 sul Newcastle che alle 16 giocherà in casa del Brentford.