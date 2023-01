Londra, 19 gen. - (Adnkronos) - Curioso episodio durante il secondo tempo della sfida di Premier League tra Crystal Palace e Manchester United: un tifoso, poi arrestato, entra in campo e senza che nessuno lo fermi si avvicina a Casemiro, che si presta per un selfie mettendosi in posa, tra l'inc...

– (Adnkronos) – Curioso episodio durante il secondo tempo della sfida di Premier League tra Crystal Palace e Manchester United: un tifoso, poi arrestato, entra in campo e senza che nessuno lo fermi si avvicina a Casemiro, che si presta per un selfie mettendosi in posa, tra l'incredulo e il divertito. Divertimento che non dura per il brasiliano e il suo Manchester. Il Crystal Palace pareggerà, Casemiro verrà ammonito e salterà il big match di domenica con l'Arsenal.