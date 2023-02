Calcio: Premier, Tottenham sfata tabù Chelsea dopo 4 anni, Skipp e Kane stendono i Blues

Londra, 26 feb. - (Adnkronos) - Il tabù è stato spezzato. Più di quattro anni dopo l'ultima volta (era il 24 novembre 2018), il Tottenham torna a vincere in Premier League contro il Chelsea. Il 2-0 di Londra è un tassello fondamentale per gli Spurs nella corsa per la...

– (Adnkronos) – Il tabù è stato spezzato. Più di quattro anni dopo l'ultima volta (era il 24 novembre 2018), il Tottenham torna a vincere in Premier League contro il Chelsea. Il 2-0 di Londra è un tassello fondamentale per gli Spurs nella corsa per la Champions League, ma soprattutto da una spallata importante ai Blues di Graham Potter, entrati in una crisi senza fine e con l'allenatore sempre più in bilico. Nonostante un mercato faraonico, il Chelsea ha vinto un solo match nel 2023 ed è alla terza sconfitta consecutiva dopo Borussia Dortmund (in Champions League) e Southampton.

Discorso diverso, invece, per il Tottenham che finora non aveva mai vinto contro le big del campionato. Una prova di maturità che Antonio Conte, ancora assente in panchina, avrà apprezzato da casa.

Il primo tempo scorre sul filo dell'equilibrio. Due le occasioni importanti, una per parte. Il Chelsea ci prova con Joao Felix (Forster blocca in due tempi), il Tottenham colpisce il palo con un tiro da fuori di Hojbjerg, deviato da Fofana.

Nel secondo tempo l'approccio degli Spurs è devastante visto che bastano solo 20 secondi per sbloccare l'incontro con un tiro da fuori di Skipp, imprendibile per Kepa. Il Chelsea è lento e prevedibile nella manovra, il Tottenham gestisce e a 8 minuti dalla fine chiude i conti con il solito Kane, abile a insaccare sugli sviluppi di un calcio d'angolo dopo la sponda di Dier.