Calcio: presentata in Lega Serie A la nuova collezione Panini calciatori 2022-2023

Milano, 12 gen.

– (Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la suggestiva sede della Lega Serie A di Via Rosellini a Milano, la conferenza stampa di presentazione della nuova collezione Panini “Calciatori 2022-2023”. La collezione, giunta alla 62esima edizione, è stata lanciata ufficialmente alla presenza dell’Amministratore Delegato della Serie A Luigi De Siervo, al nuovo Direttore Mercato Italia Panini Alex Bertani, al Presidente di Aic Umberto Calcagno, al Vicepresidente di Aiac Giancarlo Camolese e al Presidente della Divisione Calcio Femminile Figc Ludovica Mantovani, oltre alla presenza dei due campioni Ciro Ferrara e Vincent Candela, Ambassador Lega Serie A.

La nuova collezione Panini “Calciatori 2022-2023” vede tra i suoi licenzianti la Lega Serie A, la Lega Serie B, la Lega Pro, l’Aic, l’Aiac e, come novità assoluta, la Serie A Femminile. Si compone di 128 pagine e la copertina è caratterizzata dall’immagine dei giocatori dei club di Serie A, uno per squadra, nelle loro esultanze più riconosciute. “Riconosciamo a Panini la grande capacità ed il merito di essere riuscita ad entrare nel cuore e nelle case italiane e di essere riuscita a fare un’operazione di raccordo con le generazioni dei tifosi del domani” – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Serie A.

“Ho molto apprezzato l’operazione di restyling, un po’ come facciamo noi col nostro prodotto, cioè il tentativo partendo da un grande classico, di innovarlo, prendendo anche una parte di rischio e andando incontro ai gusti dei ragazzi. Tutti i calciatori che vediamo sulle figurine hanno un profilo social su cui postano, quindi bisogna andare incontro all’esigenza e alla grande quantità di informazioni presenti. La forza di questo prodotto è data dal fatto che può vederlo un nonno, un genitore o un figlio e ognuno trova una parte da cui si arricchisce di volta in volta”.

Panini è da sempre sinonimo della storia dei calciatori, iniziata nel 1961, e che ha visto il susseguirsi di collezioni e prodotti memorabili. Una su tutti la copertina del ’65 del calciatore in rovesciata, divenuto il simbolo dei calciatori e oggi presente sulle bustine della nuova collezione.

“Calciatori Panini quest’anno si rinnova! Guarda al futuro e lo fa, a mio modo di vedere, con una collezione innovativa e ricca di elementi di grande modernità, sia a livello visivo che contenutistico” – ha dichiarato Alex Bertani, Direttore del Mercato Italia.

“Difficile per me contenere l’emozione di sfogliare la prima collezione Panini Calciatori a cui ho contribuito, impossibile non tornare con la mente a molti anni fa, quando, monello, aspettavo smanioso l’uscita delle figurine Panini, momento di grande socialità e vibrante passione sportiva. Bello vedere che a distanza di tempo le figurine Panini ancora mantengano intatta la stessa forte capacità di entusiasmare e avvicinare le persone”.

Tante le novità per l’album che, da oltre sessant’anni, affascina milioni di italiani. Cambia la grafica della figurina dei giocatori che garantisce un maggior impatto visivo e più moderno dando grande rilevanza al numero di maglia e con un fondale declinato cromaticamente sui colori del club. Una raccolta complessivamente più snella che permetterà ai collezionisti di completare l’album in maniera più agevole grazie anche alle figurine mancanti che potranno essere richieste nell’operazione a premi CalcioRegali 2023 e al ritorno nelle piazze italiane del Panini Tour, da sempre sinonimo di aggregazione e socialità in cui gli appassionati e i collezionisti potranno interagire tra loro per un’entusiasmante esperienza di gioco, sfida e scambio di figurine.

Numerosi gli aneddoti raccontati dai due campioni Ciro Ferrara e Vincent Candela, Ambassador Lega Serie A, presenti alla conferenza stampa. “Il più forte con cui ho giocato è stato Maradona, ma ricordo la figurina di Pizzaballa, perché non la trovavo mai, era l’Italia intera che non lo trovava – ha affermato Ciro Ferrara. “Tra chi animava di più lo spogliatoio alla Juventus c’era certamente Gianluca Vialli, che era anche il più carismatico: aveva leadership, senso di appartenenza, capacità di trascinare e motivare i compagni, coraggio”. “Ricordo la figurina di Platini alla Juventus nel 1982 ed è stato quando ho cominciato a tifare anche in Italia – ha dichiarato Vincent Candela. “I più forti con i quali ho giocato poi sono stati Totti e Zidane, i più tosti Samuel come compagno e Montero come avversario. Tra i più carismatici scelgo Damiano Tommasi, un grande giocatore e un grandissimo uomo”.

Dopo il grande successo della scorsa stagione è confermata la Panini Digital Collection, piattaforma sulla quale registrare il codice reperibile nei coupon contenuti in ogni bustina e che quest’anno, oltre alle figurine dei giocatori dei 3 gironi della Serie C, offre la possibilità di avere le figurine delle protagoniste della Serie A Femminile da collezionare nell’album Calciatrici. Una novità assoluta per celebrare al meglio i vent’anni di presenza della Serie A Femminile all’interno della collezione Calciatori. Sia per le raccolte delle Serie C che per la Serie A Femminile, una volta completata la raccolta digitale i collezionisti potranno ordinare la versione fisica, album con tutte le figurine.

Rinnovata anche la sezione “Calciomercato”, realizzata in collaborazione con Dazn, che consente di completare la collezione con i nuovi acquisti della finestra di mercato. Le figurine della sezione “Calciomercato” saranno rese disponibili nel nuovo concept Calciatori Upgrade, disponibile nel mese di marzo, che conterrà anche altre 60 figurine speciali per rendere veramente unica la propria collezione Calciatori 2022 – 2023. Un prodotto sicuramente molto atteso dai collezionisti. Una sezione speciale è dedicata agli “EA Sports Player of the Month” e “Coach of the Month”, riconoscimenti mensili di Lega Serie A destinati ai migliori giocatori e allenatori della Serie A Tim. Anche nella collezione “Calciatori 2022-2023” spazio a “La Panini più amata” per celebrare i 20 giocatori votati direttamente dalle tifoserie dei club attraverso i social.

Le figurine “EA Sports Player of the Month” e “Coach of the Month” per i riconoscimenti attribuiti nella seconda parte del campionato e le figurine “La Panini più amata” saranno contenute nelle bustine Calciatori Reloaded in abbinamento con Sportweek e La Gazzetta dello Sport. L’album si compone di 667 figurine di cui, novità assoluta, 44 speciali con lente di Fresnel, da raccogliere in un album di 128 pagine ricche di dati, curiosità e statistiche. Ogni bustina contiene 5 figurine e 1 coupon con un codice per la Panini Digital Collection Serie C o per Calciatrici Serie A Femminile. Lo stesso codice si può utilizzare per partecipare all’operazione a premi CalcioRegali 2023.