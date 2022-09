Calcio: presentata oggi in Vaticano la terza edizione della Partita per la Pace

Roma, 29 set. – (Adnkronos) – Si è tenuta oggi a Roma, presso Radio Vaticana, la presentazione della terza edizione della Partita per la Pace, evento benedetto da Papa Francesco, e che ha il sostegno delle più grandi stelle del calcio mondiale. La Partita per la Pace si terrà il prossimo 14 Novembre, allo Stadio Olimpico di Roma, e sarà organizzata come evento interreligioso benefico dal Movimento Pontificio per l’Educazione Scholas Occurrentes.

Avrà come slogan “We Play For Peace” e riunirà giocatori di tutto il mondo e leggende del calcio di diverse religioni e credenze, che insieme a Papa Francesco faranno questo nuovo appello alla pace.

Alla conferenza stampa hanno partecipato: l'ex calciatore Ciro Ferrara, compagno di squadra di Maradona nel Napoli e testimonial dell’iniziativa; in rappresentanza delle squadre della città la S.S. Lazio, con il suo Presidente Claudio Lotito e il capitano Ciro Immobile e l’A.S.

Roma con il calciatore Marash Kumbulla e il dirigente Francesco Pastorella. Erano presenti anche il Direttore Mondiale di Scholas, José María del Corral e l'organizzatore dell'evento, Roberto Sarti.

Durante il dibattito il Presidente della Lazio, Lotito, ha sottolineato l’importanza dei valori etici nello sport e del rispetto tra le persone; Ciro Immobile, che ha ricevuto dal Direttore di Scholas la fascia di capitano, ha ringraziato l’organizzazione e il Santo Padre per l’iniziativa; Marash Kumbulla ha sottolineato la necessità di fare un più che mai urgente appello alla pace; Pastorella ha sottolineato la condivisione dei valori e il forte sostegno da parte della dirigenza giallorossa; Ciro Ferrara, anche emozionato per il ricordo di Maradona, ha sottolineato l’importanza di organizzare un evento del genere che possa abbracciare tutti i colori e le tifoserie.

Il Direttore di Scholas, José María del Corral, nel ringraziare tutti per il supporto e l’ampia partecipazione, ha ricordato quanto i giocatori oggi rappresentino per i giovani dai maestri, ai quali trasferire valori e principi.

Questa edizione sarà molto speciale e sentita, sia per l’urgenza di un appello per la pace, che porterà ad una partecipazione di giocatori mai vista prima, sia perché sarà l’occasione per ricordare e celebrare Diego Armando Maradona, che nelle precedenti edizioni ha supportato e partecipato alla Partita, ed è stato capitano della squadra di Scholas.

L’evento riceverà da Papa Francesco la benedizione del Pallone della Pace e dell’Ulivo, simbolo dell'iniziativa e della pace nel mondo e sarà l'anticamera della Coppa del mondo in Qatar. L'orario d’inizio è stato fissato alle 17 per favorire la partecipazione all'evento di bambini e famiglie.

Durante la conferenza stampa sono stati annunciati i primi giocatori che prenderanno parte: Ronaldinho, al quale Maradona – nell'edizione precedente – ha manifestato il suo fascino per il suo "jogo bonito" con ripetuti segni di affetto; Caniggia, suo grande compagno nella nazionale argentina e giocatore col quale ha avuto più intesa, dentro e fuori dal campo; Ciro Ferrara, che oltre alla sua grande carriera in Italia è stato amico di Maradona e simbolo del Napoli, dove la stella di Diego continua a brillare; e Stoichkov, con il quale ha forgiato una grande amicizia iniziata ai tempi del Barcellona. In questa edizione ci sarà anche un gioco tra le star che, come nella Nba, permetterà di vedere prove e sfide come mai prima d'ora.

In più, allo Stadio, alla presenza dei suoi figli, si svolgerà il caloroso omaggio a Maradona tramite l'uso di un particolare hardware olografico, Holonet, installato dall’azienda esperta di olografia Naumachia, che regalerà agli spettatori uno spettacolare show olografico mai visto prima, che riporterà a galla emozioni e ricordi. Maggiori dettagli sull'evento e l’elenco dei giocatori saranno rivelati settimana dopo settimana. Alla fine della conferenza stampa sono stati mostrati i videomessaggi dei calciatori che hanno già sostenuto l’iniziativa: Lionel Messi, Paulo Dybala, Luis Suárez, José Mourinho, Ronaldinho, Dani Alves, Gianluigi Buffon, Ángel Di María, Ivan Rakitic, Maxi Rodriguez. Tutte stelle che supportano premurosamente il desiderio del Santo Padre. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Professionisti Serie A e altri sostegni che si aggiungeranno all'evento, come quelli, tra gli altri, del Comune di Roma e della Regione Lazio. In Italia la partita per la pace sarà trasmessa in diretta dalla Rai.